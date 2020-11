Russia-Armenia: presidente Sarkissian oggi in visita privata a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sarkissian si è recato a Mosca oggi per una "visita privata". E' quanto riferito dall'ufficio stampa della presidenza di Erevan. "Sarkissian è partito il 28 novembre per una visita privata a Mosca. Proseguirà i colloqui con i rappresentanti della comunità armena e incontrerà alcune organizzazioni armene che operano in Russia", si legge nella nota. L'ufficio stampa ha aggiunto che il presidente discuterà degli ultimi sviluppi in Armenia e Nagorno-Karabakh durante gli incontri a Mosca. (Rum)