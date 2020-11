Iran: Rohani accusa Stati Uniti e Israele per omicidio Fakhrizadeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’omicidio di Mohsen Fakhrizadeh, scienziato e figura di primo piano del programma nucleare dell’Iran, “le mani malefiche dell’Arroganza globale (espressione usata dalle autorità iraniane per qualificare gli Stati Uniti) e dei suoi mercenari sionisti si sono macchiate del sangue di un altro iraniano, causando profondo dolore in tutte la nazione per la perdita di un laborioso scienziato”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, commentando l’assassinio di Fakhrizadeh, commesso ieri da ignoti nella provincia di Damavand. “Indubbiamente, questo orribile incidente terroristico è dovuto all’incapacità dei nemici giurati della nazione iraniana contro il movimento scientifico, gli onori e le capacità della grande nazione dell’Iran”, si legge nel messaggio di Rohani, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. “Esso giunge anche dopo le ripetute sconfitte dei nemici nella regione e in altre arene politiche, e a seguito della profondità della loro malizia e del loro risentimento”. (segue) (Res)