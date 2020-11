Iran: Rohani accusa Stati Uniti e Israele per omicidio Fakhrizadeh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha detto Rohani, “i nemici della nostra nazione dovrebbero sapere che il martirio di coloro come Mohsen Fakhrizadeh non solo non interromperà la voglia dei giovani e degli scienziati dell’Iran di seguire il cammino della crescita scientifica accelerata, e di conquistare le vette dell’onore, ma li renderà anche più determinati a seguire la via di questo grande martire”. “Indubbiamente”, conclude il presidente, “il ministero della Difesa riempirà il vuoto lasciato da questo grande scienziato con l’aiuto dei suoi laboriosi e generosi colleghi e studenti”. Fakhrizadeh è stato ucciso ieri nel corso di uno scontro a fuoco tra le sue guardie del corpo e un gruppo di ignoti, che hanno assalito l'automobile su cui viaggiava nei pressi di Absard, circa 40 chilometri a nord-est di Teheran. Mentre il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, ha condannato il fatto parlando di "indizi" di responsabilità israeliana, il capo di Stato maggiore dell'esercito iraniano, Mohammad Hossein Bagheri, ha giurato "dura vendetta" contro gli assassini del fisico iraniano. (Res)