Roma: rapinano uomo di catenina d'oro e la cambiano subito a un compro oro, 3 arrestati

- Lo scorso martedì, intorno alle 13, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino si sono recati in via Merulana per una rapina segnalata dalla sala operativa. I poliziotti hanno contattato la vittima, un polacco di 19 anni, che ha riferito di essere stato rapinato poco prima da tre ragazzi magrebini, che lo hanno aggredito e derubato della sua catenina d'oro. Gli agenti, poco dopo, hanno fermato tre giovani corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima mentre uscivano da un compro oro con delle banconote in mano. Tutti e tre egiziani, sono stati fermati ed identificati per I.A.Z.M., 22enne, B.S. e M.M. entrambi 20enni. All'interno del negozio, il proprietario, un italiano di 63 anni, ha consegnato spontaneamente la collana rubata poco prima e pagata ai tre ragazzi 100 euro senza avere effettuato la registrazione dell'acquisto. I tre egiziani, alla fine degli accertamenti, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso mentre l'italiano è stato denunciato per ricettazione ed esercizio abusivo di attività. (Rer)