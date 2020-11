Bilancio: Amendola, voto su scostamento gesto di responsabilità nostra classe dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le differenze di identità e posizionamento, il voto sullo scostamento è stato un atto di responsabilità della classe dirigente italiana: una scelta nell’interesse del paese, necessaria in un momento complicato come questo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ribadendo oggi in un tweet quanto espresso ieri sera nel suo intervento di ieri sera al “Tg2 post”. “Credo che la leadership del presidente Silvio Berlusconi faccia bene nel centrodestra”, ha detto Amendola, secondo cui non si tratta di una casualità. “Forza Italia aveva lottato con noi a livello europeo nel negoziato per il Next Generation Eu”, ha ricordato il ministro, secondo cui anche questo è stato “un gesto di comune responsabilità”. (Res)