Roma: Pd, passeggeri e autisti Atac a rischio per dissesto viale Alessandro Magno

- Cambiare il percorso della linea 016, a Casalpalocco. E' la richiesta avanzata dal Partito democratico, con un richiamo ufficiale da parte del consigliere dell'assemblea capitolina Giovanni Zannola, che in una nota spiega: "Ho manifestato la necessità di questa variazione temporanea al dipartimento Mobilità e trasporti e a Roma servizi per la mobilità, che hanno il compito di pianificare la rete del Tpl. Un provvedimento necessario per salvaguardare i nuovi mezzi Atac, che sono un patrimonio da custodire, e per garantire ai cittadini un servizio di trasporto in completa sicurezza". Un lungo tratto di viale Alessandro Magno, direzione piazza Antifane, è infatti caratterizzato da numerosi e pericolosi avvallamenti dovuti alle radici degli alberi. Per i conducenti risulta quasi impossibile evitare di raschiare il fondo degli autobus, anche a velocità ridottissima, con grave danno per la carrozzeria e per le parti meccaniche delle vetture. Circostanza segnalata anche da numerosi cittadini del X Municipio. (segue) (Com)