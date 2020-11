Roma: Pd, passeggeri e autisti Atac a rischio per dissesto viale Alessandro Magno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basterebbe uniformarsi a quanto ha già deciso da Roma Tpl - spiega nella nota Claudio Chiovenda, segretario del circolo Pd Atac – già nel luglio 2019, la società privata aveva ottenuto il nulla osta dagli uffici comunali per una deviazione del percorso dello 08, vista l'impraticabilità del manto stradale proprio nel tratto in questione". "Con questa richiesta - continua Leonardo Di Matteo, del Pd Roma - intendiamo sollecitare la Giunta municipale ad intervenire urgentemente per il risanamento dell'asfalto nei punti più critici, per la salvaguardia dei passeggeri e degli autisti dell'azienda pubblica". (Com)