Francia: autorizzata la manifestazione a Parigi contro legge su sicurezza globale

- È stata autorizzata la manifestazione prevista per domani a Parigi contro la legge sulla "sicurezza globale" che vieta la diffusione di immagini che mostrano agenti di polizia o gendarmeria in servizio. Lo ha annunciato Dominique Pradalié, del sindacato nazionale dei giornalisti (Snj). Inizialmente la Prefettura di Parigi aveva vietato l'iniziativa, ma il Tar ha dato il via libera dopo che è stato presentato un ricorso. La manifestazione partirà alle 14:00 da place de la République a place de la Bastille. (Frp)