Usa: Harris ha telefonato al personale sanitario il giorno del Ringraziamento

- Il vicepresidente Kamala Harris ha telefonato nel giorno del Ringraziamento diversi lavoratori in prima linea negli ospedali, tra cui un'infermiera, per esprimere la sua gratitudine per la loro lotta contro Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". Harris e suo marito Doug Emhoff hanno fatto una videochiamata a sorpresa all'infermiera Talisa Hardin di Chicago, dicendole: "Volevo solo vederti per dirti buon Ringraziamento", ha detto Harris in un video. "E solo per tutto quello che fai ogni giorno". "Ho letto di te e di tutto quello che fai al servizio di tante persone", ha aggiunto Harris. La coppia ha fatto diverse chiamate per ringraziare i lavoratori in prima linea "per tutto quello che hanno fatto nella lotta contro Covid-19". "Non riusciremo a farcela senza di loro", ha twittato Harris. (Nys)