Business news: Azerbaigian, per Fitch asset esterni ammonteranno a 49,8 miliardi di dollari a fine 2020

- La società di rating Fitch stima che gli asset esterni dell'Azerbaigian ammonteranno a 49,8 miliardi di dollari alla fine del 2020, in calo rispetto ai 50,4 miliardi di dollari registrati alla fine del 2019. Considerando il fatto che gli asset del fondo petrolifero azerbaigiano Sofaz rappresentano la quota maggiore di attività controllata all’estero dal Paese caucasico. Secondo Fitch il ritmo attuale delle vendite in valuta da parte del fondo petrolifero statale Sofaz è coerente con il piano di bilancio rivisto delle autorità per il 2020 annunciato lo scorso agosto e sufficiente per mantenere il tasso di cambio fisso a 1,7 manati per un dollaro. Secondo le stime di Fitch ci sarà un aumento graduale dei prezzi del petrolio nel 2021 e nel 2022. Tuttavia, la seconda ondata di contagi da Covid-19 in corso aumenta i rischi di ribasso per le prospettive. (Rum)