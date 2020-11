Business news: Armenia, Pil cresce 38,6 per cento nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Armenia nel terzo trimestre del 2020 è diminuito del 9,1 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, mentre rispetto al secondo trimestre del 2020 è aumentato del 38,6 per cento. È quanto riferito dal Comitato statistico nazionale, secondo cui la quota maggiore del Pil del terzo trimestre del 2020 è quella riferita al comparto agricoltura, economia forestale e pesca (17,1 per cento). Segue quello dell’industria della trasformazione (12 per cento); i settori all'ingrosso, vendita al dettaglio, riparazione di auto e moto (10,7 per cento), quello delle costruzioni (7,3 per cento) e immobiliare (6,8 per cento). (Rum)