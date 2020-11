Business news: Serbia, governo ritira disegno di legge su garanzie per il prestito a Srbijagas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha ritirato il disegno di legge sulla concessione di garanzie per un prestito a favore della società pubblica per il gas Srbijagas del valore di 70 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", il testo avrebbe dovuto essere all'ordine del giorno della seduta odierna del Parlamento. La proposta prevedeva delle garanzie statali per un prestito concesso da tre istituti bancari con l'obiettivo di realizzare un gasdotto dal confine con la Bulgaria all'Ungheria e al confine con altri Paesi vicini. Il prestito verrebbe concesso da Vojvodjanska banka, Otp banka e Postanska stedionica, con un tasso d'interesse compreso tra l'1,70 e 1,75 per cento all'anno più Euribor a tre mesi e un periodo di grazia di due anni. Il denaro sarebbe stato utilizzato attraverso un investimento nel capitale della società per azioni South Stream Ag, registrata in Svizzera. (Seb)