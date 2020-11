Business news: Ungheria, governo stanzia 19 milioni di euro a sostegno del settore moda e design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese ha lanciato un bando da 7 miliardi di fiorini (19,4 milioni di euro) per sostenere la competitività dell'industria della moda e del design, in considerazione del ruolo crescente del settore nei mercati internazionali e della sua "qualità di livello mondiale". Ad annunciarlo è stato Balazs Rakossy, il segretario di Stato per l'utilizzo dei finanziamenti dell'Ue. Le aziende di moda e design possono richiedere finanziamenti tra 5 e 150 milioni di fiorini (tra 13 e 40 mila euro) per sviluppo tecnologico, sussidi salariali e servizi di marketing. Il governo rinuncerà al rimborso del finanziamento se la società soddisfa gli obiettivi predeterminati, ha detto Rakossy. Il programma dovrebbe aiutare circa 200 aziende ungheresi; le domande saranno valutate a partire dal 5 gennaio 2021. (Vap)