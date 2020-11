Business news: Nord Macedonia "congela" investimenti nella centrale nucleare bulgara di Belene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha deciso di ritirarsi temporaneamente dagli investimenti nella centrale nucleare bulgara di Belene. Lo ha reso noto l'amministratore delegato dell'Ente macedone per la produzione di energia elettrica (Ems), Vasko Kovacevski, secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria". Secondo Kovacevski, le autorità di Skopje hanno deciso di concentrare gli sforzi sul terminal per il gas naturale liquefatto (Gnl) nei pressi di Alessandropoli, in Grecia. L'amministratore delegato ha aggiunto che la decisione è stata presa perché il progetto del terminal in Grecia mostra di avere migliori possibilità di realizzazione. "Ci sono stati diversi ritardi nella costruzione della centrale di Belene in Bulgaria. Non ci sono prospettive di avvio, quindi ci stiamo concentrando su altri progetti, in particolare l'impianto nella zona industriale di Alexandroupolis, dove avremo il 25 per cento della proprietà", ha dichiarato Kovacevski. (Seb)