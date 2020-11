Business news: Gazprom, nessun problema per componente del Turkish Stream in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in servizio di una centrale di compressione in Serbia, nell'ambito dello sviluppo del sistema di trasporto gas del Paese balcanico, non era prevista nel 2020, quindi non è corretto parlare di un ritardo nel suo avvio da parte di Gazprom. Lo ha dichiarato Sergej Kuprijanov, portavoce della società energetica russa. "Attiro la vostra attenzione sul fatto che, secondo i piani della parte serba, la messa in servizio della stazione di compressione in Serbia non era prevista nel 2020, quindi è sbagliato parlare di ritardo nel suo lancio", ha dichiarato Kuprijanov in conferenza stampa, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". (Rum)