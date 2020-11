Business news: Spagna, Repsol annuncia investimenti per 18,3 miliardi per decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Repsol ha annunciato l'investimento di 18,3 miliardi di euro nel quinquennio 2021-2025 nello sviluppo delle energie rinnovabili per accelerare il processo di decarbonizzazione già avviato negli ultimi anni raggiungendo l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", l'azienda mira inoltre ad installare 7,5 GW di produzione di energia a basse emissioni entro il 2025 e a raddoppiare questa cifra entro il 2030. Repsol adotterà le migliori tecnologie disponibili per minimizzare i consumi, digitalizzare le proprie attività per ottimizzare gli asset, riducendo i barili ad alta intensità di carbonio. Saranno investiti, inoltre, 400 milioni di euro per ridurre di 800 mila tonnellate all'anno le emissioni di CO2. Repsol si propone un ruolo da leader nel comparto dell'idrogeno nella penisola iberica, puntando a raggiungere una produzione equivalente di 400 MW entro il 2025 e di 1,2 GW entro il 2030. (Spm)