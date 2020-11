Business news: nel 2020 ricavi globali pari a 10,3 miliardi di dollari per la belga Bdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approccio strategico dell’azienda belga Bdo, attiva nel settore della consulenza commerciale, dalla fase di business recovery durante il Covid-19 ha portato a una crescita bilanciata su tutti i livelli, con ricavi globali pari a 10,3 miliardi di dollari, e un incremento del 3,3 per cento nell’organico. È quanto riferito dalla società in una nota in cui si riportano i risultati finanziari per il 2020. Secondo quanto si legge, si è registrata una crescita del 7,8 per cento nei ricavi globali che salgono a 10,3 miliardi di dollari, rispetto ai 9,6 miliardi di dollari del 2019, che riflette la richiesta da parte dei clienti dell’expertise di Bdo durante la pandemia. L’approccio di Bdo basato sul concetto di “Rethink” ha permesso alle aziende del gruppo e ai suoi clienti di essere resilienti durante la crisi e avere successo in questa nuova “normalità”. Nonostante il Covid-19, l’organico è cresciuto: i 91.054 professionisti di Bdo operano coniugando soluzioni basate su tecnologie che guardano al futuro con capacità e intelligenza per creare ambienti di lavoro sempre più smart nei 1.658 uffici in tutto il mondo. Nel 2020, inoltre, è stato rinnovato l’impegno a essere un’azienda responsabile: verso i dipendenti, i clienti e le comunità in cui Bdo opera. (Beb)