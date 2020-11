Business news: Romania, il 46 per cento degli operatori stranieri ha annullato o interrotto i propri investimenti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 46 per cento degli investitori stranieri presenti in Romania ha annullato, ridotto o interrotto i propri progetti nel 2020, mentre il 51 per cento non ha apportato modifiche ai programmi pianificati. Lo rileva uno studio realizzato da Ernst & Young Romania. Oltre il 40 per cento degli investitori ritiene che la Romania sarà più attraente dopo la fine della pandemia, in settori come l'agricoltura, l'informatica, i trasporti e l'industria automobilistica. Allo stesso tempo, per aumentare la competitività, vengono identificate l'istruzione, la trasformazione tecnologica e le infrastrutture come le principali aree problematiche in cui la Romania dovrebbe investire e concentrare i propri sforzi. Secondo lo studio, nel 2019 sono stati annunciati 78 progetti di investimenti diretti in Romania, in calo di circa il 28 per cento rispetto all'anno precedente. Alla fine dello scorso anno, i Paesi con i più importanti investimenti in Romania erano i Paesi Bassi, l'Austria e la Germania. D'altra parte, secondo un barometro sull'andamento dell'economia, il 58 per cento delle Pmi romene ha ancora fondi disponibili solo per 1-2 mesi, mentre il 22 per cento stima che il denaro dell'azienda sia sufficiente per 2-4 mesi. (Rob)