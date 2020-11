Business news: Germania, Rheinmetall svilupperà arma laser per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr ha commissionato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall la produzione di un dimostratore di sorgente laser. È quanto reso noto dalla stessa azienda, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Con una potenza fino a 20 kilowatt, il dimostratore sarà testato per un anno sulla fregata “Sachsen”. Le prove a terra potrebbero essere seguite successivamente. Rheinmetall lavora da tempo su lle armi laser, in cooperazione con la filiale tedesca del consorzio europeo per la difesa aerospaziale Mbda. I primi test di sistemi laser sono stati effettuati da Rheinmetall nel 2015 e nel 2018. (Geb)