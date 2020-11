Business news: Finlandia, Pil in aumento del 3,3 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione economica della Finlandia è aumentata del 3,3 per cento nel terzo trimestre del 2020. Lo ha reso noto l'istituto statistico della Finlandia, ripreso dall'emittente "Yle". La crescita riscontrata fra luglio e settembre ha superato la previsione precedente, pari al 2,6 per cento. L'istituto statistico ha anche rivisto la stima del calo del prodotto interno lordo finlandese del secondo trimestre al 3,9 per cento, rispetto al precedente valore del 4,5 per cento. Su base annua, il Pil finlandese è sceso del 2,7 per cento nel terzo trimestre. (Sts)