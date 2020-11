Eritrea: missili sganciati dal Tigrè colpiscono Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri missili sganciati dalla regione del Tigrè sono atterrati nei pressi di alcune aree residenziali della capitale dell'Eritrea, Asmara. Lo riferisce il quotidiano online "Eritrean Press", secondo cui al momento non si registrano vittime. La notizia è stata confermata dall'ambasciata degli Stati Uniti ad Asmara, che in una nota ha fatto sapere di aver udito un forte boato, forse un'esplosione, probabilmente proveniente dall'esterno della città. Già nelle scorse settimane Asmara era stata bersaglio di missili sganciati dal Tigrè, da considerarsi una ritorsione da parte del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) in risposta all'offensiva lanciata dalle forze federali di Addis Abeba lo scorso 4 novembre. (Res)