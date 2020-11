Usa: il segretario alla Difesa Miller in visita alle truppe in Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa ad interim degli Stati Uniti, Christopher Miller, ha incontrato le truppe e i comandanti in Somalia, mentre i disordini agitano la nazione con l'approssimarsi delle elezioni e la minaccia duratura del gruppo terrorista Al-Shabaab. Lo riporta il "New York Times". Miller si sta preparando ad annunciare già la prossima settimana che quasi tutte le oltre 700 unità militari statunitensi in Somalia partiranno prima che il presidente Donald Trump lasci l'incarico. La visita di tre ore a Mogadiscio, la capitale somala, è arrivata mentre il segretario ad interim stava concludendo un viaggio oltreoceano in Medio Oriente e in Africa orientale. Per motivi di sicurezza, il Pentagono ha annunciato lo scalo solo dopo che il Miller ha lasciato il Paese.(Nys)