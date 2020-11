Business news: Grecia, piano per aiuti statali alla compagnia aerea Aegean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta valutando aiuti statali per sostenere la compagnia aerea Aegean Airlines con la possibile iniezione di 120 milioni di euro. Lo ha dichiarato il portavoce governativo di Atene, Stelios Petsas. Il portavoce greco ha parlato di un "piano comprensivo, basato su un'equa suddivisione dell'impegno tra Stato e azionisti privati", riguardo il sostegno del governo a Aegean. "E' la più grande compagnia di bandiera nel nostro Paese, che ha subito gli impatti della pandemia sull'attività sociale ed economica in particolare sui viaggi e sul turismo", ha osservato Petsas. Il portavoce ha precisato che il governo di Atene è già al lavoro per avere i l'approvazione formale da parte della Commissione europea riguardo il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. Secondo Petsas, è un piano essenziale per rafforzare la compagnia aerea del Paese e "somiglia ad altri casi di sostegno statale a grandi compagnie aeree europee con il contributo dello Stato, ma al contempo assicura una partecipazione significativa di fondi privati". (Gra)