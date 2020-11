Business news: premier romeno Orban, nei prossimi anni 7,5 miliardi di euro nel sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni il sistema sanitario della Romania beneficerà di investimenti complessivi di quasi 7,5 miliardi di euro, in gran parte provenienti da finanziamenti europei. Lo ha detto il premier romeno, Ludovic Orban, in una dichiarazione stampa alla sede del governo. "Con lo scoppio della pandemia, il governo romeno ha preso provvedimenti a livello di Commissione europea, per riuscire ad approvare lo stanziamento di somme dai fondi europei per la dotazione degli ospedali romeni. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 1,27 miliardi di euro; denaro destinato a fornire agli ospedali i dispositivi, attrezzature e ogni altro investimento necessario. A questo stanziamento segue quello di una cifra inedita per l'ammodernamento del sistema sanitario: si tratta di circa 6,1 miliardi di euro che saranno destinati al sistema sanitario nei prossimi 7 anni; 1,9 miliardi di euro attraverso il programma nazionale di recupero e resilienza; e 4,9 miliardi di euro saranno stanziati nell'ambito del bilancio 2021-2027 dell'Ue dai fondi di coesione". (Rob)