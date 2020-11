© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Airlines ha iniziato venerdì i voli charter per l'invio di dosi del candidato vaccino di Pfizer e BioNTech per la distribuzione negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal". Il farmaco è in attesa dell'autorizzazione all'uso d'emergenza dopo che le case farmaceutiche hanno presentato una richiesta alla Food and Drug Administration (Fda) la scorsa settimana. (Nys)