Usa: Trump vuole diminuire le protezioni per gli uccelli, critiche degli ambientalisti

- L'amministrazione di Donald Trump venerdì ha accelerato i suoi piani per tagliare le protezioni regolamentari federali per gli uccelli, nonostante gli avvertimenti da parte di scienziati secondo i quali la decisione danneggerà seriamente la popolazione avicola degli Stati Uniti. La proposta del governo statunitense è quella di modificare il Migratory Bird Treaty Act del 1918, che limiterebbe notevolmente l'autorità federale a perseguire le industrie per le pratiche che uccidono gli uccelli migratori. (Nys)