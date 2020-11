Business news: Svezia, catena concessionari Bilia non venderà più veicoli Volvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di concessionari di automobili Bilia, operativa nella Scandinavia, non venderà più veicoli Volvo in Svezia e Norvegia. Lo ha reso noto la stessa società svedese, annunciando di aver ricevuto la notifica di rescissione dei suoi accordi con Volvo, che vale sia per le attività di vendita che per i servizi di assistenza. "Il settore automobilistico è soggetto a una trasformazione globale e siamo convinti che Bilia continuerà a svolgere un ruolo centrale anche in futuro", ha affermato in un comunicato l'amministratore delegato della società, Per Avander. Bilia ha circa 140 stabilimenti, principalmente in Svezia e Norvegia: nel 2019 il suo fatturato per le vendite di nuove auto Volvo è stato di circa 6,4 miliardi di corone svedesi (626 milioni di euro) nel 2019, rispetto ai 29,5 miliardi di corone in totale per il gruppo. (Sts)