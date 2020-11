Business news: Germania, per Ferrovie tedesche perdita da 5,6 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata di coronavirus aggrava le difficoltà delle Ferrovie tedesche (Db), azienda di proprietà pubblica. Nel 2020, Db subirà una perdita record da 5,6 miliardi di euro. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che sostiene di aver visionato i documenti preparati da Db per la riunione del consiglio di vigilanza, in calendario il 9 dicembre prossimo. Nella prima metà dell'anno, il gruppo aveva registrato conti in rosso per 3,7 miliardi di euro. Al fine di compensare le perdite, a giugno scorso, il governo federale ha deciso un aumento del capitale di Db per 5 miliardi di euro. Entro il 2024, l'azienda prevede perdite comprese tra gli 11 e, nello scenario peggiore, i 13,5 miliardi di euro. (Geb)