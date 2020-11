Business news: Ucraina, Ukrtransnafta ha trasportato 13,2 milioni di tonnellate di petrolio fra gennaio-ottobre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ucraina Ukrtransnafta ha trasportato 13,2 milioni di tonnellate di petrolio nel periodo gennaio-ottobre 2020, il 4,9 per cento in più su base annua. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'azienda energetica ucraina. "Il volume del trasporto di petrolio alle raffinerie ucraine nel periodo gennaio-ottobre 2020 è stato di 2,2 milioni di tonnellate (9,8 per cento in più rispetto al periodo di riferimento del 2019) e il transito di petrolio pari a 11,1 milioni di tonnellate, il 4 per cento in più su base annua", si legge nel rapporto. Nel solo ottobre 2020, Ukrtransnafta ha trasportato 1,4 milioni di tonnellate di petrolio, il 3,5 per cento in meno rispetto all'ottobre 2019. (Rum)