Business news: Slovenia, catena commerciale Mercator, entrate in aumento fra gennaio e settembre

- La catena commerciale slovena Mercator ha registrato un aumento delle entrate nel periodo compreso fra gennaio e settembre di quest'anno in rapporto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce il gruppo Mercator in una nota rilanciata dalla stampa locale. Nei primi nove mesi del 2020 i ricavi sono aumentati del 2,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con una cifra pari a 1,6 miliardi di euro. Le entrate provenienti dalla vendita al dettaglio sono aumentate del 3,9 per cento e sono stati pari a 1,3 miliardi di euro, mentre l'indice Ebitda normalizzato, ovvero il margine operativo lordo che valuta il valore dell'azienda e dei titoli azionari, in questo periodo è stato pari a 126,3 milioni di euro e si mostra dunque stabile rispetto allo stesso periodo del 2019. "Mercator è riuscito a garantire la crescita delle entrate e quindi a rafforzare le basi per l'ulteriore sviluppo del gruppo attraverso una preparazione responsabile e tempestiva contro la crisi provocata dal Covid-19 e, soprattutto, attraverso un adeguamento sistematico a tutte le sfide attuali", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mercator, Tomislav Cizmic. (Seb)