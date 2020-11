Business news: Francia, operatori garantiscono la fornitura di gas per questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo inverno la Francia non rischia di avere problemi di approvvigionamento di gas. Lo hanno reso noto GRTgaz e Teréga, le due società che ne gestiscono il trasporto e la distribuzione. Il sistema "dovrebbe essere capace di rispondere alla richiesta dell'insieme dei consumatori di gas francese durante il prossimo inverno anche in caso di picco di freddo eccezionale", hanno fatto sapere le società annunciando le prospettive per la prossima stagione invernale. Gli operatori hanno inoltre affermato che la crisi sanitaria provocata dal coronavirus "non dovrebbe avere impatto" sulla fornitura nazionale. La situazione potrebbe essere invece più complicata per la distribuzione di elettricità a causa del freddo e dei problemi di manutenzione causati dall'emergenza Covid-19. (Frp)