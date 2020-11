Business news: Regno Unito, nuova asta energetica punta a raddoppiare produzione da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta pensando di raddoppiare la quantità di energia elettrica destinata attraverso aste pubbliche alla produzione attraverso fonti rinnovabili. Tali aste consentono ai produttori di energia attraverso fonti rinnovabili di vedersi garantito un prezzo per unità di energia prodotta per un periodo di 15 anni, tramite un sistema di contratti per differenza, dove questa viene finanziata dal Tesoro britannico. L'aumento da 5,8 a 12 gigawatt di potenza, che secondo il governo permetterà di alimentare qualcosa come 20 milioni di veicoli all'anno, fa parte della strategia del primo ministro Boris Johnson di iniziare quella che ha più volte definito una "rivoluzione industriale verde". L'aumento di potenza sarà "distribuito" in una serie di tecnologie, tra cui l'energia solare per la prima volta dal 2015. Il governo, secondo fonti consultate dal "Financial Times", si starebbe attivando per cercare un modo per favorire imprese britanniche nella prossima asta, dopo che diverse voci critiche avevano fatto notare come nella precedente (2019) la percentuale di imprese nazionali fosse abbastanza modesta. (Rel)