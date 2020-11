Business news: Francia, disoccupazione scende dell'1,6 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il numero di disoccupati registrati nella categoria A (senza nessun impiego alla ricerca attiva di un lavoro) ha segnato un calo "significativo" dell'1,6 per cento, con 60.100 persone in meno, per un totale 3.793.800. Lo ha reso noto Dares, il servizio statistiche del ministero del Lavoro di Parigi. Questa tendenza è dovuta soprattutto dal passaggio di molti disoccupati nella categoria B (persone che hanno lavorato 78 ore massimo nell'ultimo mese) e C (persone che hanno lavorato più di 78 ore nell'ultimo mese). A settembre il calo era stato di 17.900 persone in meno. (Frp)