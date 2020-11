Decreti Sicurezza: Gelmini (FI), centrodestra voterà contro modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui decreti sicurezza "il centrodestra avrà una posizione comune. Siamo fortemente critici nei confronti delle modifiche ai decreti sicurezza avanzate da questo governo". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. "Innanzitutto in un momento di emergenza sanitaria ed economica come quello che stiamo vivendo, parlare di decreti sicurezza è veramente assurdo. In secondo luogo, indebolire i decreti Salvini credo sia un errore. Il centrodestra voterà contro".(Rin)