Mes: Gelmini (FI), è indispensabile, subito 37 miliardi per sistema sanitario

- Forza Italia "è un partito che sta dalla parte dell'Europa, anche se in passato Berlusconi ha sollevato diverse critiche nei confronti dell'Unione europea. Noi non abbiamo mai evocato l'uscita dall'euro o dall'Europa". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. "In questo quadro - ha aggiunto - riteniamo il Mes assolutamente indispensabile. Servono subito 37 miliardi per rafforzare e ammodernare il nostro sistema sanitario messo sotto stress da questa pandemia. Servono risorse per gli ospedali Covid, per le assunzioni di medici e infermieri, per la medicina del territorio, per un vero piano vaccini. Non possiamo dire no a questi soldi".(Rin)