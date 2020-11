Business news: Spagna, Unicaja e Liberbank verso fusione nella prima metà del prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fusione tra CaixaBank e Bankia, già ufficializzata, e quella tra Bbva e Sabadell in fase di negoziazione, anche Unicaja e Liberbank potrebbero dar vita ad una nuova entità bancaria in Spagna nella prima metà del 2021. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i due istituti di credito "stanno facendo progressi nei negoziati per unire il loro futuro" in vista dei rispettivi consigli di amministrazione previsti per la prima metà del prossimo mese. Se dovesse giungere il via libera, la ratifica dell'operazione, da circa 900 milioni di euro, potrebbe realizzarsi nel febbraio del 2021. Unicaja controllerebbe il 59,5 per cento della futura entità, mentre a Liberbank andrebbe il restante 40,5 per cento. Con questa distribuzione la Fondazione Unicaja avrebbe circa il 30,3 per cento del capitale della nuova banca, consentendole di continuare a godere dei benefici fiscali del consolidamento per superare il limite minimo del 30 per cento fissato dalla normativa sulle fondazioni. L'operazione sarà attuata mediante uno scambio di azioni per consentire l'assorbimento di Liberbank da parte di Unicaja. Secondo le previsioni la riduzione del personale sarà inferiore a 1.500 lavoratori, mentre le filiali chiuse non supereranno le 400. (Spm)