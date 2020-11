Coronavirus: Usa, nuove restrizioni nella contea di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Los Angeles ha annunciato un nuovo obbligo di restare a casa, invitando i residenti ad evitare le uscite non essenziali per tre settimane nel tentativo di combattere un nuovo picco di casi di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". L'ordine entrerà in vigore lunedì e vieta tutti gli incontri pubblici e privati con individui che non vivono nella stessa casa, con l'eccezione dei "diritti costituzionalmente protetti" di partecipare alle funzioni religiose e alle proteste. Durerà fino al 20 dicembre.(Nys)