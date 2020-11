Kosovo: Ekaterina Trendafilova riconfermata presidente del Tribunale speciale per crimini Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice bulgara, Ekaterina Trendafilova, è stata riconfermata presidente del Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). La riconferma è arrivata dall'ambasciatore svedese, Lars-Gunnar Wigemark, capo della missione sullo stato di diritto dell'Unione europea in Kosovo (Eulex). Trendafilova continuerà a presiedere il Tribunale speciale per altri quattro anni a partire dal 15 dicembre 2020. L'attuale mandato della giudice era in scadenza il 14 dicembre 2020. "Il presidente Trendafilova ha espresso il suo apprezzamento per la fiducia che è le stata riposta nel continuare a servire il Tribunale poiché ha intrapreso una nuova e importante fase con l'inizio dei procedimenti giudiziari", si legge in comunicato dell'istituzione internazionale.(Alt)