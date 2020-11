Serbia-Francia: ministro Riester, Macron "molto interessato" al dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è "molto interessato al dialogo tra Belgrado e Pristina". Lo ha dichiarato il ministro per il Commercio estero e la promozione economica francese, Franck Riester, oggi in visita a Belgrado. Il ministro, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha sottolineato che il presidente francese sostiene il dialogo e che accoglie con favore l'impegno della Serbia ad aderire alla nuova metodologia di lavoro per l'adesione all'Unione europea. La Serbia, ha infine aggiunto il ministro, ha il pieno sostegno della Francia nel suo percorso europeo. Riester ha presenziato oggi alla firma di un accordo tra i governi di Francia e Serbia per la cooperazione in progetti definiti prioritari nel Paese balcanico. L'accordo si riferisce in particolare a due progetti: il miglioramento dell'efficienza energetica in Serbia e l'inizio della costruzione della metropolitana di Belgrado. (segue) (Seb)