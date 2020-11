Kosovo-Serbia: proseguono le polemiche sul divieto d'ingresso di Vucic nel territorio kosovaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, ha risposto su Twitter a una lettera in cui il rappresentante speciale dell'Ue Miroslav Lajcak ha inviato al primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, per protestare contro il divieto di recarsi visita nel paese imposto al presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Libertà di movimento, prima di tutto significa l'apertura immediata del ponte sul fiume Ibar a Mitrovica", ha twittato Haradinaj-Stublla. Diversi siti web di notizie hanno riferito che il leader del movimento Vetevendosje ed ex primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha dichiarato durante una visita a Mitrovica Nord che le visite di rappresentanti istituzionali serbi in Kosovo senza affrontare il passato non possono essere benvenute. "Le visite dei funzionari serbi in Kosovo nel contesto attuale e nonostante loro non intendano affrontare il passato e continuano le loro aspirazioni verso il nostro Paese, non possono certo essere bene accolte", ha detto Kurti. L’ex premier ha detto che il dialogo tra i due Paesi deve continuare ma in modo diverso. "Il Kosovo e la Serbia hanno bisogno di un nuovo dialogo con principi e ben preparati", ha affermato il leader di Vetevendosje. (segue) (Alt)