Covid: Cirio, da domenica Piemonte in zona arancione

- “Da domenica 29 il Piemonte sarà in zona arancione. Me lo ha appena confermato il ministro della Salute Speranza". Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Una notizia positiva che è il frutto di tanti sacrifici dei piemontesi e del grande lavoro dal nostro sistema sanitario - aggiunge Cirio - . Questo è un passo importante perché permetterà a molte nostre attività commerciali di riaprire già da questa domenica, ma che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità. Non possiamo sprecare questo grande sforzo, non possiamo permetterci di tornare indietro. La strada è quella giusta, continuiamo a percorrerla insieme con senso di responsabilità e prudenza”. (Rpi)