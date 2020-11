Scuola: Arcuri, consegnati oltre 2,3 milioni di banchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole italiane consegnati 2.369.672 banchi e sedute innovative per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale non docente. Lo rende noto un comunicato stampa. Il commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, comunica che, in poco più di due mesi, su richiesta del ministero dell’Istruzione e sulla base dei fabbisogni espressi dai dirigenti scolastici, è stata portata a termine un’operazione senza precedenti e che ha portato negli istituti una quantità di banchi pari a circa dodici volte la produzione italiana di un anno. Solo in pochissime scuole - prosegue la nota - non è stato ancora possibile consegnare i banchi: alcuni plessi infatti hanno interrotto le attività didattiche per le recenti disposizioni anti-Covid, alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto di posticipare le consegne già programmate per esigenze funzionali all’organizzazione delle attività scolastica. I nuovi banchi monoposto, insieme con la distribuzione quotidiana e gratuita di 11 milioni di mascherine chirurgiche e di gel igienizzante, fanno parte delle misure messe in campo dal governo per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni e contrastare la diffusione dell’epidemia.(Com)