Italia-Azerbaigian: colloquio Di Maio-Baramov, focus su Nagorno-Karabakh e futuro regione

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo dell’Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, per discutere della situazione in Nagorno Karabakh e delle prospettive future della regione. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro ha ribadito la soddisfazione con cui l'Italia ha accolto la dichiarazione tripartita del 9 novembre scorso che ha posto fine alle ostilità. Ha quindi indicato l’importanza, in questa fase, di concentrarsi sul consolidamento del cessate il fuoco, la riduzione delle tensioni, gli aiuti umanitari ed il ritorno degli sfollati. Secondo il ministro Di Maio, rispettare gli impegni assunti dalle parti e stabilizzare la regione potrebbe creare le premesse per il riavvio di veri negoziati, in vista di una soluzione complessiva e sostenibile del conflitto. Questa dovrebbe includere la questione del futuro status del Nagorno Karabakh e assicurare la piena tutela dei rispettivi patrimoni culturali e religiosi nell'area. Il ministro ha reiterato il sostegno dell'Italia al Gruppo di Minsk e al formato dei Co-Chairs, auspicando che questo possa riprendere con efficacia e credibilità la sua opera di mediazione. Di Maio ha assicurato la disponibilità dell’Italia a contribuire al rilancio del processo negoziale, per il bene dei due popoli e a beneficio della stabilità regionale. Al riguardo, egli ha valorizzato le prospettive di integrazione regionale che una pace duratura potrebbe schiudere, enfatizzando l’importanza della riconciliazione tra le parti. (Com)