© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia "non serve una nuova maggioranza, ma occorre un grande dialogo tra le migliori forze del paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda su "Rete 4". "Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte", ha detto Di Maio rilanciando la necessità dell'impegno "dinanzi alla nazione". (Res)