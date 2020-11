Covid: Di Maio, su impianti sciistici dibattito surreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sulla riapertura degli impianti sciistici tra le misure per il contenimento del nuovo coronavirus è un dibattito un po' "surreale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda su "Rete4". "Mi permetto di dire che sacrificio non significa non andare a sciare. vedo su questo un dibattito un po' surreale", ha detto il ministro elencando le strette cui il paese può essere sottoposto nelle settimane a venire. Più importante, ha sottolineato Di Maio, preoccuparsi della "riapertura delle scuole", o della sicurezza degli operatori sanitari. (Res)