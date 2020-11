La scuola che verrà: in classe 8-20 (weekend incluso) e ferie tagliate, un sacrificio per ripartire dopo il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole aperte dalle 8 alle 20 con lezioni in presenza anche nel weekend. E' questa l'idea della ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, che in una intervista a "la Repubblica" afferma di ritenere necessario che le lezioni a scuola tornino in presenza anche a costo di utilizzare i giorni di sabato e domenica per diminuire la pressione sui mezzi pubblici. "Siamo in emergenza - ha detto - e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato". Sulla possibilità di sfatare anche il tabù della domenica, la titolare del Mit puntualizza: "Sono decisioni che vanno condivise con il governo, ma siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù".Nella giornata di oggi è intervenuta sul tema anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, del Partito democratico che ha auspicato un piano di recupero basato sul prolungamento dell'orario scolastico e sulla rinuncia a una parte delle vacanze. "La scuola è la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche ma bisogna essere preparati" ha detto ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza. Si deve studiare poi un piano per far recuperare ai ragazzi quello che hanno perso fino ad ora, quindi prolungamento della scuola con vacanze più brevi", ha aggiunto Zampa.De Micheli si dice convinta che "le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". Le scuole sono state chiuse il 4 novembre per le infezioni in crescita, nel Paese e nelle classi. Dall'avvio dell'anno scolastico, e fino alla fine di ottobre, treni, metro e bus erano stipati. "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini, vi dico che le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare". Sono pullman "privati, a noleggio. Da sette e nove metri. Dodici per l'extraurbano. Abbiamo a bilancio 500 milioni di euro, duecento sono per il 2021".Con questi nuovi autobus non sarà garantito il distanziamento sui mezzi pubblici. "No. Con 24 milioni di persone a bordo di mezzi dimezzati non sarà possibile. Siamo tornati alla capienza del 50 per cento e dobbiamo restarci almeno fino all'estate. Oggi per garantire lo stesso servizio in una città come Milano servirebbe far uscire dall'autorimessa, dalle 7 alle 9, altri cinquecento mezzi pubblici. Impossibile, dovremmo togliere dalle strade le automobili. A Milano possiamo aggiungere ottanta pullman, non di più. Lo stesso ci dicono le simulazioni su Roma, Napoli. Quasi tutte le città metropolitane non sono nelle condizioni di ospitare numeri così alti di nuovi mezzi pubblici". E quindi, se non sono sufficienti neppure diecimila bus in più, un trasporto a prova di contagio si ottiene solo "con lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite da scuola", ha concluso De Micheli. (Rin)