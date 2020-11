Covid: Iss, velocità di trasmissione epidemia sta rallentando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia sta rallentando ed ha raggiunto livelli di Rt prossimi a uno in molte Regioni. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Inoltre, per la prima volta da molte settimane, l’incidenza calcolata negli ultimi quattordici giorni è diminuita a livello nazionale. Questi dati - si legge in una sintesi del monitoraggio - sono incoraggianti e segnalano l’impatto delle misure di mitigazione realizzate nelle ultime settimane, tuttavia si accompagnano ad un lieve aumento nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva con pressione ancora molto elevata sui servizi ospedalieri che complessivamente non è in regressione. L’incidenza - sottolinea quindi il documento - rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto sarà necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori di uno consentendo una rapida diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri. Secondo l'analisi, "per questo motivo questo andamento non deve portare ad un rilassamento prematuro delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti". Si conferma pertanto "la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".(Rin)