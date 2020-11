Mes: il 30 novembre audizione Gualtieri in commissioni riunite competenti di Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 30 novembre, alle ore 10, le commissioni riunite quinta (Bilancio), sesta (Finanze) e quattordicesima (Politiche dell'Ue) di Camera e Senato, presso la sala del Mappamondo per i deputati, Sala Koch per i senatori, svolgono l'audizione, in videoconferenza, del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e all'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico (common backstop), in vista dell'Eurogruppo in formato inclusivo previsto per il 30 novembre 2020. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. Lo rende noto Montecitorio.(Com)