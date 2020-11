Covid: Gelmini (FI), noi mai stampella di Conte, vogliamo centrodestra unito ma plurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi restiamo critici nei confronti dell'operato di questo governo. Forza Italia non farà mai la stampella di Conte, lo escludo nella maniera più categorica, niente di più lontano dalla nostra visione delle cose". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, intervenendo a "Zapping", su Rai Radio1. "Noi crediamo in un centrodestra unito ma plurale. Serve l'area di destra, rappresentata egregiamente da Meloni e da Salvini, e serve l'area cattolica, liberale, europeista, che è rappresentata da Forza Italia. Noi siamo coerenti con i nostri valori, ma abbiamo anche una cultura di governo, e quindi lavoriamo per dare risposte al Paese. Ieri - ha concluso - abbiamo dato una risposta agli appelli del presidente Mattarella che ha più volte chiesto coesione e condivisione".(Rin)