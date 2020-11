Bolivia: governo Arce emana decreto che elimina divario salariale tra uomini e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente della Bolivia, Luis Arce, ha promulgato oggi un decreto che punta ad eliminare il divario breccia salariale tra uomini e donne sia nel settore pubblico che nel privato. Il testo definisce come breccia salariale "la differenza di remunerazione basata esclusivamente nel sesso delle persone e senza criteri obiettivi" e stabilisce come criterio per determinare il "lavoro di eguale valore" quello in cui si "verifichino similitudini sostanziali nelle condizioni, nelle funzioni, nello sforzo, nelle abilità e nelle responsabilità". Obiettivo della legge, si legge nel testo, quello di "promuovere misure a favore dell'eguaglianza di opportunità nel lavoro, nel salario, e il trattamento egualitario nel lavoro tra uomini e donne per contribuire all'eliminazione della breccia salariale". Il governo ha stabilito inoltre che il decreto sarà valido e applicabile tanto nell'amministrazione pubblica e negli organi dello Stato così come nel settore privato, e promuove l'assunzione e l'impiego delle donne, così come la garanzia delle licenze per maternità, paternità e allattamento. (Brb)